Скандальный футболист "Барселоны" может продолжить карьеру в МЮ

11 августа, 2020, 17:44

Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает ESPN .

Руководство английского клуба рассматривает 23-летнего француза, как альтернативу полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, трансфер которого в "Манчестер Юнайтед" сорвался.

Между МЮ и "Барселоной" обсуждается возможность аренды хавбека с правом выкупа. Финансовые подробности трансфера не сообщаются.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссией", за 125 млн евро.