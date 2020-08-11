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Espreso.tvСпортСкандальный футболист "Барселоны" может продолжить карьеру в МЮ

Скандальный футболист "Барселоны" может продолжить карьеру в МЮ


фото: Getty Images
Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает ESPN .

Руководство английского клуба рассматривает 23-летнего француза, как альтернативу полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, трансфер которого в "Манчестер Юнайтед" сорвался.

Между МЮ и "Барселоной" обсуждается возможность аренды хавбека с правом выкупа. Финансовые подробности трансфера не сообщаются.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссией", за 125 млн евро.

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