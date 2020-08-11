Скандальный футболист "Барселоны" может продолжить карьеру в МЮ
11 августа, 2020, 17:44
Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает ESPN .
Руководство английского клуба рассматривает 23-летнего француза, как альтернативу полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, трансфер которого в "Манчестер Юнайтед" сорвался.
Между МЮ и "Барселоной" обсуждается возможность аренды хавбека с правом выкупа. Финансовые подробности трансфера не сообщаются.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за "Барселону" 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч. 22-летний француз переехал в Испанию в 2017 году с дортмундской "Боруссией", за 125 млн евро.
- 3 июня стало известно, что Усман Дембеле хотел бы продолжить карьеру в туринский "Ювентус"
- 6 мая все игроки "Барселоны", кроме француза Усмана Дембеле, сдали тест на коронавирус перед возобновлением тренировок.
- В ноябре 2019-го стало известно, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
- В августе 2019о года "Барселона" сообщила, что за недавнюю выходку Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- В августе 2019-го стало известно, что Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрыв отдых в Сенегале.
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