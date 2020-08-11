"Шахтер" - "Базель": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает twitter "Шахтера".
Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале против миланского "Интера".
Лига Европы
1/4 финала
11 августа, вторник
"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)
"Шахтер: Пятов, Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо, Степаненко, М. Антонио, Тайсон, А. Патрик, Марлос, Мораес.
Запасные: Трубин, поздравляю, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихальонок, Фернандо.
"Базель": Николич, Петретто, Ван дер Верфф, Алдерете, Вилдмер, Фрай, Кампо, Джака, Пулулу, Артур, Штокер.
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Наш состав на матч четвертьфинала @EuropaLeague # ШахтерБазель
Следите за игрой онлайн: https://t.co/FP9SU5oKgW .
FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2020
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что в украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
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