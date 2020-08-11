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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Базель": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

"Шахтер" - "Базель": стартовые составы команд на матч Лиги Европы


фото: twitter.com/FCShakhtar
Определились стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Базель"

Об этом сообщает twitter "Шахтера".

Победитель сегодняшнего матча сыграет в полуфинале против миланского "Интера".

Лига Европы

1/4 финала

11 августа, вторник

"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)

"Шахтер: Пятов, Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо, Степаненко, М. Антонио, Тайсон, А. Патрик, Марлос, Мораес.

Запасные: Трубин, поздравляю, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихальонок, Фернандо.

"Базель": Николич, Петретто, Ван дер Верфф, Алдерете, Вилдмер, Фрай, Кампо, Джака, Пулулу, Артур, Штокер.

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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