"Шахтер" - "Базель": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги Европы

11 августа, 2020, 07:29

Сегодня, 11 августа, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала "горняки" прошли немецкий "Вольфсбург" (5: 1 по сумме двух матчей), а швейцарцы одолели немецкий "Айнтрахт" (4: 0).

Победитель сегодняшнего матча в полуфинале сыграет против миланского "Интера", который вчера, 10 августа, одолел леверкузенский "Байер" (2: 1).

Лига Европы

1/4 финала

11 августа, вторник

"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)

Гельзенкирхен, стадион "Фельтинс Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.

10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.