"Шахтер" - "Базель": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги Европы
11 августа, 2020, 07:29
Сегодня, 11 августа, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала "горняки" прошли немецкий "Вольфсбург" (5: 1 по сумме двух матчей), а швейцарцы одолели немецкий "Айнтрахт" (4: 0).
Победитель сегодняшнего матча в полуфинале сыграет против миланского "Интера", который вчера, 10 августа, одолел леверкузенский "Байер" (2: 1).
Лига Европы
1/4 финала
11 августа, вторник
"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)
Гельзенкирхен, стадион "Фельтинс Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
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