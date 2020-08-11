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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Базель": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги Европы

"Шахтер" - "Базель": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 11 августа, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала "горняки" прошли немецкий "Вольфсбург" (5: 1 по сумме двух матчей), а швейцарцы одолели немецкий "Айнтрахт" (4: 0).

Победитель сегодняшнего матча в полуфинале сыграет против миланского "Интера", который вчера, 10 августа, одолел леверкузенский "Байер" (2: 1).

Лига Европы

1/4 финала

11 августа, вторник

"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)

Гельзенкирхен, стадион "Фельтинс Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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