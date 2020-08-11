"Шахтер" - "Базель": букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЛЕ
11 августа, 2020, 14:44
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом четвертьфинала Лиги Европы против швейцарского "Базеля"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет, 1,91, на ничью букмекеры дают 3,70, а на выигрыш "Базеля" - 3,90.
На выход "Шахтера" в полуфинал предлагают 1,44, на проход швейцарцев - 2,60.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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