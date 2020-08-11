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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Базель": букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЛЕ

"Шахтер" - "Базель": букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЛЕ


фото: Getty Images
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом четвертьфинала Лиги Европы против швейцарского "Базеля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет, 1,91, на ничью букмекеры дают 3,70, а на выигрыш "Базеля" - 3,90.

На выход "Шахтера" в полуфинал предлагают 1,44, на проход швейцарцев - 2,60.

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