"Шахтер" - "Базель": букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ЛЕ

11 августа, 2020, 14:44

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом четвертьфинала Лиги Европы против швейцарского "Базеля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет, 1,91, на ничью букмекеры дают 3,70, а на выигрыш "Базеля" - 3,90.

На выход "Шахтера" в полуфинал предлагают 1,44, на проход швейцарцев - 2,60.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb