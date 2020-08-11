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Espreso.tvОбщество"Хлопнули керасинчику в кастрик": Богдан отреагировал на поджог автомобиля

"Хлопнули керасинчику в кастрик": Богдан отреагировал на поджог автомобиля


фото: dtp.kiev.ua
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что заказчик поджога его автомобиля имеет криминальный опыт, а его "соучастники сидят в высоких властных кабинетах"

Об этом он написал в Facebook .

Андрей Богдан заявил, что не воспринимает близко к сердцу поджог автомобиля Tesla.

"Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Потому что это только один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти ", - отметил он.

Богдан убежден, что заказчик поджога имеет криминальный опыт, а его "соучастники сидят в высоких властных кабинетах".

"Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю) ", - добавил бывший глава Офиса президента.

  • В Киеве неизвестные подожгли припаркованный на ул. Юности в Днепровском районе автомобиль Tesla. Авто, которое было повреждено огнем, принадлежит экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.

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