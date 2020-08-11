В Киеве неизвестные подожгли автомобиль Богдана, - СМИ

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"ЧП произошло сегодня ночью, 11 августа. Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Tesla на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил три автомобиля - Tesla и две припаркованные рядом машины Mazda и Honda, которые принадлежат местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению всех обстоятельств поджога авто и причастных к правонарушению лиц.

По данным СМИ , TESL, которая была повреждена огнем, принадлежит экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля ЧП произошло сегодня ночью, 11 августа .... Опубликовано МВД Украины вторника, 11 августом 2020

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