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Espreso.tvЭкономикаПравительство вмешалось в ситуацию на ТЭЦ в двух городах на Львовщине, где годами срывалась подготовка к зиме

Правительство вмешалось в ситуацию на ТЭЦ в двух городах на Львовщине, где годами срывалась подготовка к зиме


фото: пресслужба Львівської ОДА
Два города на Львовщине, ставшие заложниками дела "ТЭЦ Дубневичей", готовятся к отопительному сезону

Кабинет Министров, по инициативе профильного департамента Львовской ОГА, провел совещание по ситуации с подготовкой к зиме в двух проблемных городах Львовщины: Новый Роздол и Новояворовск.

Уголовное производство НАБУ, диверсии и саботаж, плачевное состояние местных ТЭЦ и непрофессиональный управляющий в течение последних лет срывали начало отопительного сезона. Но в этом году, похоже, эти проблемные моменты учтены и будет решено с участием всех заинтересованных сторон. Об этом в комментарии корреспонденту "Еспресо.Захид" рассказал директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук, который готовил предложения и присутствовал на совещании в Киеве.

"Главной проблемой, которую мы инициировали и пытались решить на этом совещании было то, что в ходе расследования и передачи ТЭЦ в управление АРМА им было передано имущество, но не в полном объеме. Так вчера (10 августа - ред.) Мы это обсудили и чиновники обратились к НАБУ и САП с просьбой передать все необходимое для работы имущество ТЭЦ управляющему. Антикоррупционные органы отчитались, что необходимые документы уже подготовлены и быстрее будут представлены в суд, который узаконит передачу имущества ", - сообщил чиновник ЛОГА.

Он отметил, что этот комплекс мер должен снять все препятствия для нормального начала отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске:

"Управляющий ООО" Нафтогаз тепло "готовит ТЭЦ к отопительному сезону. Осуществляется ремонт оборудования и тепловых сетей. И мы все основания рассчитывать на то, что подача тепла и горячей воды в этих городах начнется вовремя, впервые за последние годы".

Сегодня о результатах совещания, на котором происходило обсуждение вопросов, связанных с урегулированием проблемных вопросов Новороздольской и Новояворськои ТЭЦ во избежание срыва отопительного периода и недопущения чрезвычайной ситуации в городах Новояворовск и Новый Раздел, также сообщила пресс служба правительства.

Встреча состоялась под председательством Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова. Присутствовали представители: Секретариата Кабинета Министров Украины, Министерства энергетики Украины, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Львовской областной государственной администрации и НАК "Нафтогаз Украины".

"Вызывает беспокойство текущее положение вещей управлению активами, в частности, остаются нерешенными ключевые вопросы, которые являются определяющими для эффективного управления арестованным имуществом, а именно: урегулирование отношений с НАК" Нафтогаз Украины "и АО" Укртрансгаз ", разграничение функций производства, распределения и поставки тепло -, электроэнергии и утверждение рентабельных тарифов с учетом условий ведения хозяйственной деятельности на ТЭЦ. Такие обстоятельства ставят реальную угрозу успешному прохождению осенне-зимнего периода ", - отметил министр Кабинета министров Украины.

По результатам совещания Секретариат Кабинета министров подготовил проект поручения премьер-министра Украины:

1. АРМА обратиться в НАБУ и САП и ВАКС с предложением принять меры по ускорению рассмотрения вопросов, связанных с определением статуса Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ;

2. АРМА принять меры по эффективному управлению имуществом, находящимся в его управлении;

3. Львовской облгосадминистрации с участием Новояворовской и Новороздольской городских советов принять меры для погашения в полном объеме всеми категориями потребителей задолженности за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению и обеспечения своевременной текущей оплаты;

4. Поручить Национальной полиции принять меры с целью активизации досудебных расследований по уголовным производствах по факту совершения диверсионных действий неустановленными лицами на НОВОРОЗДОЛЬСКИЙ и Новояворовск ТЭЦ.

По расследований диверсий, то, по словам Назария Романчука, управляющий вчера отчитался, что открыто одно уголовное дело, которое касается кражи кабелей. И она объединена с эпизодом из срезанием дерева, повредило электросети ТЭЦ.

Эти события произошли 7 июля в Новом Роздоле и расследования по ним подтвердили корреспонденту "Эспрессо. Запад" в управлении Нацполиции во Львовской области.

Напомним, в течение 2013-2015 годов Новороздильска ТЭЦ и Новояворовск ТЭЦ получали природный газ по льготным ценам от НАК "Нафтогаз Украины" якобы для генерации и поставки тепла населению. Но получали в объемах, которые в десять раз превышали реальные потребности конкретных населенных пунктов. Этот избыточный газ по заниженным ценам использовали на генерацию электроэнергии, затем продавали в сеть на коммерческих условиях. В итоге государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 1400000000 грн. 2016 эту коррупционную схему выявило НАБУ и начало расследование.

В июне 2018 решением Соломенского районного суда на имущество ТЭЦ был наложен арест и передано в управление государству. Сначала АРМА определила управляющего имуществом в лице ЧП "ГАРАНТ ЭНЕРГО М", но оно ненадлежащим выполняло взятые на себя обязательства. Следовательно, после двух лет и возможного срыва отопительного сезона, управляющим обеих ТЭЦ стало ООО "Нафтогаз Тепло", принадлежащий в Группу "Нафтогаз".

В течение всего этого времени наблюдается саботаж запуска арестованных ТЭЦ. В частности, уничтожено техническую документацию, базу учета потребителей, а также незаконно демонтировано и вывезено с территории ТЭЦ газотурбинную установку.

Особенно острой была ситуация осенью 2018 года. Тогда представители собственников и работники Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ заключили меморандумы с городскими головами, председателем Львовской ОГА, новым управляющим и АРМА, согласно которым представители владельцев ТЭЦ обязались сотрудничать с компанией-управляющим для обеспечения скорейшего запуска отопительного сезона. Но это не остановило диверсий, и на одной из ТЭЦ представители бывших владельцев демонтировали контрольно-измерительное оборудование, которое, в конце концов, удалось вернуть и таки начать отопительный сезон.

Наряду с этим, владельцы арестованных ТЭЦ давили на работников АРМА, НАБУ и САП. Они обратились к Национальной полиции с заведомо ложной заявлением о рейдерском захвате. По заявлениям представителей владельцев ТЭЦ открыли уголовные производства против сотрудников АРМА.

Отметим, по данным ЕГР, владельцами ООО "Энергия - Новый Раздел" является ООО "АПП" Львовское "(90,05%), Городское КП" Роздилтеплокомуненерго "(9,95%). Бенефициарами выступают - Богдан и Ярослав Дубневичи.
ООО НПП "Энергия - Новояворовск" принадлежит ООО "АПП" Львовское "" (92,36%), МКП "Новояворивськтеплокомуненерго" (3,15%), Новояворовске КП "Городские электрические сети" (4,49%). Бенефициарными владельцами являются Богдан и Ярослав Дубневичи.

Кроме этого дела, народного депутата Ярослава Дубневича подозревают в злоупотреблениях на посту главы транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц "Укрзализныци", в результате чего государство понесло убытки на сумму около 93 миллионов гривен. 31 октября 2019 Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с него. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. 7 ноября 2019 суд арестовал Ярослава Дубневича, но он вышел из СИЗО на следующий день, внеся залог в размере 90 млн грн.

По Богдана Дубневича НАБУ открыло также дело, по представлению Назка, что обвиняет его в недостоверным декларированием. Богдан Дубневич повторно баллотировался в народные депутаты, но проиграл гонку Галине Васильченко.

Недавно стало известно, что Богдан Дубневич заболел на коронавирус и находится на лечении. Его состояние неудовлетворительное и он нуждается в периодической кислородной поддержки.

 

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