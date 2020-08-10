В неудовлетворительном состоянии: экс-нардеп Богдан Дубневич лечится от коронавируса

10 августа, 2020, 18:50

Течение болезни сложное, больной нуждается в подключении к кислородному аппарату

О это в Facebook сообщил бывший помощник нардепа, секретарь Пустомытовского районного совета Андрей Жидачек.

"Сейчас в неудовлетворительном состоянии с проклятым коронавируса борется за здоровье Богдан Дубневич. Когда мы читаем цифры от Минздрава, очевидно, не каждый понимает насколько это серьезно. Но когда инфицируется близкий нам человек - становится действительно очень страшно", - написал соратник политика.

В комментарии изданию Захид.нет Андрей Журачек добавил, что Богдан Дубневич уже неделю находится на лечении, но отказался уточнить, в какую именно больницу был госпитализирован.

"Он находится на кислородном аппарате, его используют несколько часов в день, когда есть одышка", - уточнил Жидачек.

Семья Богдана Дубневича находится на самоизоляции, все сдали тесты на коронавирус, однако результаты тестов Андрей Жидачек не знает.