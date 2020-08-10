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Espreso.tvОбществоВ неудовлетворительном состоянии: экс-нардеп Богдан Дубневич лечится от коронавируса

В неудовлетворительном состоянии: экс-нардеп Богдан Дубневич лечится от коронавируса

Богдан Дубневич
фото: Facebook Андрія Жидачека
Течение болезни сложное, больной нуждается в подключении к кислородному аппарату

О это в Facebook сообщил бывший помощник нардепа, секретарь Пустомытовского районного совета Андрей Жидачек.

"Сейчас в неудовлетворительном состоянии с проклятым коронавируса борется за здоровье Богдан Дубневич. Когда мы читаем цифры от Минздрава, очевидно, не каждый понимает насколько это серьезно. Но когда инфицируется близкий нам человек - становится действительно очень страшно", - написал соратник политика.

В комментарии изданию Захид.нет Андрей Журачек добавил, что Богдан Дубневич уже неделю находится на лечении, но отказался уточнить, в какую именно больницу был госпитализирован.

"Он находится на кислородном аппарате, его используют несколько часов в день, когда есть одышка", - уточнил Жидачек.

Семья Богдана Дубневича находится на самоизоляции, все сдали тесты на коронавирус, однако результаты тестов Андрей Жидачек не знает.

  • Братьев Богдана и Ярослава Дубневичей связывают с делом о хищении газа НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью почти 1,5 млрд грн, пишет Укринформ. В агентстве отмечают, что Дубневичи фигурируют в около 40 антикоррупционных расследованиях.
  • 29 октября 2019 года НАБУ провело обыски у Богдана Дубневича по делу о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и недостоверном декларированим бывшим и действующим народными депутатами Украины.
  • 31 октября 2019 года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении его брата, нардепа IX созыва, Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - дело о хищении в Укрзализныци на 93 млн грн). 2 ноября 2019 года ВАКС арестовал Дубневича с правом внесения залога в 100 млн грн. 8 ноября он вышел из СИЗО. 22 апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу "схем Дубневича" в Укрзализныце.
  • Богдан Дубневич повторно баллотировался в народные депутаты, но проиграл гонку Галине Васильченко.
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