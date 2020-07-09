На Львовщине начали уголовное производство из-за диверсии на арестованной ТЭЦ братьев Дубневичей

9 июля, 2020, 17:55

Одна из двух проблемных ТЭЦ, в Новояворовске, во время приезда представителей АРМА и НАБУ 17 октября 2018 г. фото: Радіо Свобода

Правоохранители Львовщины по обращению ООО "Нафтогаз тепло" расследуют возможную кражу важного оборудования на ТЭЦ в Новом Роздоле, из-за чего могли возникнуть непредсказуемые аварийные ситуации в тридцатитысячном городе

Об этом журналисту Еспресо.TV сообщила пресс-секретарь Нацполиции Светлана Добровольская

"7 июля к нам действительно поступило такое обращение, по факту которого начато уголовное производство по ч.3 ст 185 (хищение). Продолжается досудебное расследование", - сказала она.

Отметим, 7 июля на ТЭЦ в Новом Роздоле на Львовщине во время подготовки к отопительному сезону обнаружили отсутствие кабелей управления основным электротехническим оборудованием. Это могло привести к непредсказуемым аварийным ситуаций и вызвать отсутствие электроэнергии и тепла в городе.

Это уже не первая ситуация, вызванная диверсиями или вредительством на объектах, которые были изъяты в пользу государства в рамках уголовного производства, с которым связывают братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

Об опасных повреждениях сообщили в управляющей организации Новороздольской ТЭЦ ООО "Нафтогаз тепло".

"2-3 июля текущего года в городе Новый Роздел проводились плановые гидравлические испытания городских тепловых сетей. 7 июля во время тестирования оборудования, задействованного в указанных испытаниях, электротехническим персоналом Новороздольской ТЭЦ в кабельных каналах ГРУ-6кВ была обнаружена обрезка и демонтаж контрольных кабелей, предназначенных для запуска и управления основным электротехническим оборудованием ТЭЦ. Таким образом, возникла угроза обесточивания ТЭЦ и промышленных потребителей, прекращение теплоснабжения и горячего водоснабжения жителям города, а также возникновение чрезвычайных аварийных ситуаций на ТЭЦ (пожары, взрывы, повреждения электротехнического оборудования)", - говорится в сообщении.

Соответствующие письма о попытке возможной диверсии на ТЭЦ были отправлены в адрес главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, в управление СБУ во Львовской области, Национальной полиции и руководству Новороздольского городского совета.

Кроме того, ситуацию, которая сложилась, управляющий предлагает к рассмотрению на внеочередном заседаниях соответствующих комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Неординарное событие в Новом Роздоле прокомментировал генеральный директор предприятия Сергей Бульбас: "Мы уже не первый раз столкнулись с такими возможными диверсиями. В мае, во время проведения инвентаризации имущества, переданного нам в управление, мы были свидетелями событий, когда неизвестные лица спилили дерево. Оно упало на линию электросетей и привело к обесточиванию объектов, которые мы, собственно, инвентаризировали и которые имели отношение к водоснабжению города Новый Роздел. Дерево, которое "случайно" упало на сети, неизвестные пилили во время сильного ливня, по колено в воде, и оно не представляло никакой ценности - так что это была очевидная попытка помешать нам в проведении инвентаризации. Даже ценой того, что весь город мог остаться без водоснабжения, а люди, которые пилили это дерево, подвергали себя опасности быть пораженными электрическим током. Теперь мы имеем еще один неординарный случай, который также мог привести к человеческим жертвам и выходу из строя электротехнического оборудования Новороздольской ТЭЦ ... "

Сергей Бульбас добавил, что руководство компании призвало правоохранителей и органы местного самоуправления принять соответствующие их компетенции решения, найти виновных в совершении этих преступлений и их заказчиков, ведь "никакое стремление вернуть себе в собственность имущество, изъятое по решению суда, не могут быть поводом таких действий, где заложниками становятся обычные жители, их благосостояние и даже жизнь и здоровье".

Во Львовской ОГА пока отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на занятость работников департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Напомним, в течение 2013-2015 годов Новороздольская ТЭЦ и Новояворивская ТЭЦ получали природный газ по льготным ценам от НАК "Нафтогаз Украины" якобы для генерации и поставки тепла населению. Но получали в объемах, которые в десять раз превышали реальные потребности конкретных населенных пунктов. Этот избыточный газ по заниженным ценам использовали на генерацию электроэнергии, затем продавали в сеть на коммерческих условиях. В итоге государственным интересам был нанесен ущерб на сумму более 1,4 млрд грн. В 2016 году эту коррупционную схему выявило НАБУ и начало расследование.

В июне 2018 года решением Соломенского районного суда на имущество ТЭЦ был наложен арест и передано в управление государству. Сначала АРМА определила управляющего имуществом в лице ЧП "ГАРАНТ ЭНЕРГО М", но оно ненадлежащим выполняло взятые на себя обязательства. Следовательно, после двух лет и возможного срыва отопительного сезона, управляющим обеих ТЭЦ стало ООО "Нафтогаз Тепло", принадлежащее Группе "Нафтогаз".

В течение всего этого времени наблюдается саботаж запуска арестованных ТЭЦ. В частности, уничтожена техническаяю документация, база учета потребителей, а также незаконно демонтирована и вывезена с территории ТЭЦ газотурбинная установка.

Особенно острой была ситуация осенью 2018 года. Тогда представители собственников и работники Новороздольской и Новоявориовской ТЭЦ заключили меморандумы с городскими головами, председателем Львовской ОГА, новым управляющим и АРМА, согласно которым представители владельцев ТЭЦ обязались сотрудничать с компанией-управляющим для обеспечения скорейшего запуска отопительного сезона. Но это не остановило диверсий, и на одной из ТЭЦ представители бывших владельцев демонтировали контрольно-измерительное оборудование, которое, в конце концов, удалось вернуть и все-таки начать отопительный сезон.

Наряду с этим, владельцы арестованных ТЭЦ давили на работников АРМА, НАБУ и САП. Они обратились к Национальной полиции с заведомо ложной заявлением о рейдерском захвате. По заявлениям представителей владельцев ТЭЦ открыли уголовные производства против сотрудников АРМА.

Отметим, согласно данным ЕГР, владельцами ООО "Энергия - Новый Роздил" является ООО "АПП" Львовское "(90,05%), Городское КП "Роздилтеплокомуненерго" (9,95%). Бенефициарами выступают - Богдан и Ярослав Дубневичи.

ООО НПП "Энергия - Новояворивск" принадлежит ООО "АПП" Львовское" (92,36%), МКП "Новояворивсктеплокомуненерго" (3,15%), Новояворивское КП "Городские электрические сети" (4,49%). Бенефициарными владельцами являются Богдан и Ярослав Дубневичи.

Кроме этого дела, народного депутата Ярослава Дубневича подозревают в злоупотреблениях на посту главы транспортного комитета Верховной Рады из-за влияния на должностных лиц Укрзализныци, в результате чего государство понесло убытки на сумму около 93 миллионов гривен. 31 октября 2019 года Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с него. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. 7 ноября 2019 года суд арестовал Ярослава Дубневича, но он вышел из СИЗО на следующий день, внеся залог в размере 90 млн грн.