На Одесщине в доме ребенка произошла вспышка COVID-19: инфицированы 10 человек
Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского городского совета.
Отмечается, что в городе коронавирусом инфицированы 147 человек, в том числе 18 детей, 5 из которых - воспитанники дома ребенка.
"Среди воспитанников специализированного дома ребенка выявлено 5 положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в городе третью неделю подряд увеличивается количество больных COVID-19. Ежедневно госпитализируют 6-7 человек.
Среди заболевших - 41 медработник, пятеро из них работают в специализированном доме ребенка.
- Напомним, Петриковский областной гериатрический пансионат, где находится 160 человек, 14 дней будет находиться на изоляции. Здесь произошла вспышка коронавируса: выявлено 25 инфицированных.
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