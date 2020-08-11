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Espreso.tvОбществоНа Одесщине в доме ребенка произошла вспышка COVID-19: инфицированы 10 человек

На Одесщине в доме ребенка произошла вспышка COVID-19: инфицированы 10 человек


фото: reuters
В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка у пяти воспитанников и пяти медработников обнаружили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского городского совета.

Отмечается, что в городе коронавирусом инфицированы 147 человек, в том числе 18 детей, 5 из которых - воспитанники дома ребенка.

"Среди воспитанников специализированного дома ребенка выявлено 5 положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в городе третью неделю подряд увеличивается количество больных COVID-19. Ежедневно госпитализируют 6-7 человек.

Среди заболевших - 41 медработник, пятеро из них работают в специализированном доме ребенка.

  • Напомним, Петриковский областной гериатрический пансионат, где находится 160 человек, 14 дней будет находиться на изоляции. Здесь произошла вспышка коронавируса: выявлено 25 инфицированных.

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