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Espreso.tvОбщество25 больных и блокпосты: в Тернопольской области вспышка коронавируса в гериатрическом пансионате

25 больных и блокпосты: в Тернопольской области вспышка коронавируса в гериатрическом пансионате


фото: Укрінформ
Петриковский областной гериатрический пансионат, где находится 160 человек, 14 дней находиться на изоляции. Здесь выявлено 25 инфицированных COVID-19

Такое решение приняли во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА, передает "Еспресо.Запад".

По словам председателя Тернопольской облгосадминистрации Владимира Труша, вместе с подопечными в пансионате находиться и 25 работников. Все они пройдут ПЦР-тестирования.

"Состояние большинства больных удовлетворительное. Один подопечный в тяжелом состоянии, однако его состояние не связано с заболеванием коронавирус. Пациента переведен на стационарное лечение", - подчеркнул Владимир Труш.

Начальник департамента социальной защиты населения Тернопольской облгосадминистрации Вадим Боярский сообщил, что гериатрический пансионат обеспечен продуктами питания и лекарственными препаратами в достаточном количестве. Здесь дополнительно проведут дезинфекцию помещений.

"Разграничены больных и здоровых подопечных пансионата. Также обеспечиваем персонал всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме этого принято решение о дополнительном обеспечении защитными костюмами и масками", - отметил Вадим Боярский.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, сотрудники Тернопольского отделения полиции выставили карантинный пост на въезде в пансионат.

По информации издания Терен , на данный момент в пансионате находится 160 человек.

По состоянию на 11 августа в Тернопольской области 142 человека находятся на стационарном лечении, из них тридцать первого тяжелом состоянии. Также зарегистрировано 173 человека с подозрением на COVID-19, из которых 3 - в тяжелом состоянии.

"Почти 90% больных, поступающих - с пневмонией. Занятость коек составляет 29,3% - это невысокий показатель благодаря совместной работе врачей семейной медицины и медицинских учреждений, ведь многие больные находятся на амбулаторном лечении", - отметил начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук.

  • Ранее о вспышке болезни в Петрикове сообщали в Управлении здравоохранения Тернопольской ОГА.

 

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