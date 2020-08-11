Еще 30 авиабомб нашли в питомнике на Тернопольщине

11 августа, 2020, 12:14

Это уже не первая смертельная находка на территории питомника в Бучаче

В городе Бучач на Тернопольщине, на территории питомника накануне пиротехники нашли 30 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ЗАС-50 времен Второй мировой войны. Об этом Еспресо.Запад сообщили в управлении ГСЧС Тернопольской области.

Все эти опасные находки спасатели изъяли, чтобы в дальнейшем обезвредить. Добавим, в начале августа чрезвычайники нашли в этом питомнике 40 авиабомб .

Всего на территории области за минувшие сутки обнаружили 33 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

В частности, в акватории Верхньоивачивського водохранилища в селе Ивачев Верхний Тернопольского района во время подводной рыбалки нашли одну противотанковую мину времен Второй мировой войны.

Кроме того, в поселке Козова на территории частного домохозяйства во время земляных работ обнаружили один артснаряд АС-152 мм времен Второй мировой войны.