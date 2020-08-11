Еще 30 авиабомб нашли в питомнике на Тернопольщине
В городе Бучач на Тернопольщине, на территории питомника накануне пиротехники нашли 30 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ЗАС-50 времен Второй мировой войны. Об этом Еспресо.Запад сообщили в управлении ГСЧС Тернопольской области.
Все эти опасные находки спасатели изъяли, чтобы в дальнейшем обезвредить. Добавим, в начале августа чрезвычайники нашли в этом питомнике 40 авиабомб .
Всего на территории области за минувшие сутки обнаружили 33 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.
В частности, в акватории Верхньоивачивського водохранилища в селе Ивачев Верхний Тернопольского района во время подводной рыбалки нашли одну противотанковую мину времен Второй мировой войны.
Кроме того, в поселке Козова на территории частного домохозяйства во время земляных работ обнаружили один артснаряд АС-152 мм времен Второй мировой войны.
- Напомним, 10 августа на Львовщине пиротехники ликвидировали 13 боеприпасов времен Второй мировой войны.
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