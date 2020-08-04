 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ питомнике на Тернопольщине нашли 40 авиабомб

В питомнике на Тернопольщине нашли 40 авиабомб


фото: dsns.gov.ua
Смертельную находку обнаружили в Бучаче

На территории питомника ООО "Бучач Агрохлибпром" накануне утром нашли 40 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ФАБ-50 времен Второй мировой войны, сообщили "Еспресо.Запад" в управлении ГСЧС Тернопольской области.

Все эти опасные находки спасатели изъяли, чтобы в дальнейшем обезвредить.

Добавим, в прошлом месяце на территории этого питомника спасатели уже находили взрывчатку: шесть авиабомб времен Второй мировой уже уничтожили "контролируемым подрывом".

Напомним, вчера вечером в Тернополе горела текстильная фабрика.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать