В питомнике на Тернопольщине нашли 40 авиабомб

4 августа, 2020, 14:08

Смертельную находку обнаружили в Бучаче

На территории питомника ООО "Бучач Агрохлибпром" накануне утром нашли 40 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ФАБ-50 времен Второй мировой войны, сообщили "Еспресо.Запад" в управлении ГСЧС Тернопольской области.

Все эти опасные находки спасатели изъяли, чтобы в дальнейшем обезвредить.

Добавим, в прошлом месяце на территории этого питомника спасатели уже находили взрывчатку: шесть авиабомб времен Второй мировой уже уничтожили "контролируемым подрывом".

Напомним, вчера вечером в Тернополе горела текстильная фабрика.