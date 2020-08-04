В питомнике на Тернопольщине нашли 40 авиабомб
4 августа, 2020, 14:08
Смертельную находку обнаружили в Бучаче
На территории питомника ООО "Бучач Агрохлибпром" накануне утром нашли 40 авиабомб АО-2.5 и одну авиабомбу ФАБ-50 времен Второй мировой войны, сообщили "Еспресо.Запад" в управлении ГСЧС Тернопольской области.
Все эти опасные находки спасатели изъяли, чтобы в дальнейшем обезвредить.
Добавим, в прошлом месяце на территории этого питомника спасатели уже находили взрывчатку: шесть авиабомб времен Второй мировой уже уничтожили "контролируемым подрывом".
Напомним, вчера вечером в Тернополе горела текстильная фабрика.
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