Денег на все запланированные в бюджете расходы не хватит, - эксперт

11 августа, 2020, 09:38

Украина в 2020 году имеет большой дефицит бюджета и проблемы с кредиторами. Поэтому есть вероятность, что не хватит денег на все государственные расходы

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

По его словам, существует проблема финансирования дефицита государственного бюджета.

"У нас официально заложен 300 млрд грн. А с учетом того, что доходная часть по меньшей мере на 100 млрд будет недовыполнена (имеется в виду и госбюджет, и пенсионный фонд), скорее всего, часть расходов просто не будет профинансирована ", - сказал Кушнирук.

Он напомнил о проблемах с кредиторами.

"На сегодняшний момент МВФ приостановил сотрудничество с Украиной. Об этом не говорится публично, но известно, что мы не получаем транша. И такая же ситуация со Всемирным банком ", - отметил эксперт.

По его мнению, экономическая ситуация в этом году не даст возможности прекратить жить в долг.

"К сожалению, могу точно сказать, что в этом году экономика не будет расти. Речь идет лишь о масштабах падения. Я думаю, они будут более существенные, чем посчитал правительство. Это может быть и 8%, и 9%. Посмотрим, как мы пройдем осень, особенно в части международной торговли и ситуации с пандемией ", - резюмировал Кушнирук.