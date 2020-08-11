Денег на все запланированные в бюджете расходы не хватит, - эксперт
Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
По его словам, существует проблема финансирования дефицита государственного бюджета.
"У нас официально заложен 300 млрд грн. А с учетом того, что доходная часть по меньшей мере на 100 млрд будет недовыполнена (имеется в виду и госбюджет, и пенсионный фонд), скорее всего, часть расходов просто не будет профинансирована ", - сказал Кушнирук.
Он напомнил о проблемах с кредиторами.
"На сегодняшний момент МВФ приостановил сотрудничество с Украиной. Об этом не говорится публично, но известно, что мы не получаем транша. И такая же ситуация со Всемирным банком ", - отметил эксперт.
По его мнению, экономическая ситуация в этом году не даст возможности прекратить жить в долг.
"К сожалению, могу точно сказать, что в этом году экономика не будет расти. Речь идет лишь о масштабах падения. Я думаю, они будут более существенные, чем посчитал правительство. Это может быть и 8%, и 9%. Посмотрим, как мы пройдем осень, особенно в части международной торговли и ситуации с пандемией ", - резюмировал Кушнирук.
-
В течение 2014-2019 годов, доля госдолга Украины к ВВП снизилась с 70% до 40%. Об этом сообщил Олег чури, тогда еще заместитель председателя Национального банка Украины, ссылаясь на отчет Deutsche Bank.
-
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте превысил 82 млрд долл. США, сообщили в Минфине.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-