Госдолг Украины в валюте превысил $82 млрд, - Минфин

25 июня, 2020, 17:05

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 0,83% до 82,12 млрд долл. США

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% до 2,2 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,83% до 82,12 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колебания на валютном курсе в мае были минимальными (по данным НБУ гривня по отношению к долл. США укрепилась на около 0,3%). Соответственно, влияние на состояние госдолга было незначительным.

В пресс-службе отметили, что в мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более $1 млрд.

Всего за прошлый месяца расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание - 12,7 млрд грн.

В Минфине также отметили, что активность инвесторов на внутреннем рынке капитала восстанавливается. В мае было проведено четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в госбюджет было привлечено 51,6 млрд грн. В частности, рекордная сумма в национальной валюте - 41,8 млрд грн.

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