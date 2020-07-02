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Espreso.tvЭкономикаЧурий рассказал, как менялась доля долга Украины до ВВП в течение 2014-2019 годов

Чурий рассказал, как менялась доля долга Украины до ВВП в течение 2014-2019 годов

Доля госдолга Украины до ВВП снизилась с 70% до 40% в течение 2014-2019 годов

Об этом, ссылаясь на отчет Deutsche Bank, рассказал Олег Чурий, заместитель главы Национального банка Украины, в программе "Еспресо.Капитал" с Андреем Яницким на телеканале "Эспрессо".

"Было более 70%, и на конец 2019 года долг до ВВП составлял менее 50%. Это довольно такой приличный показатель. Неплохой", - сказал Чурий.

Он подчеркнул, что показатель долговой нагрузки улучшается.

"Он, безусловно, сейчас немного увеличивается в связи с тем, что Верховная Рада приняла новый бюджет, где дефицит увеличился с 2% до 7,5%. Но это понятная, кризисная ситуация. Нам необходимо преодолеть кризис", - добавил заместитель главы Нацбанка.

Он пояснил, что для преодоления кризиса необходимо привлекать средства. В том числе, чтобы покрыть расходы на медицину.

  • Финкомитет Верховной Рады 17 июня поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, в котором Нацбанк в том числе обвиняют в создании "пирамиды ОВГЗ".
  • 1 июля стало известно, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию из-за политического давления.

 

 

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