Чурий рассказал, как менялась доля долга Украины до ВВП в течение 2014-2019 годов

2 июля, 2020, 13:35

Доля госдолга Украины до ВВП снизилась с 70% до 40% в течение 2014-2019 годов

Об этом, ссылаясь на отчет Deutsche Bank, рассказал Олег Чурий, заместитель главы Национального банка Украины, в программе "Еспресо.Капитал" с Андреем Яницким на телеканале "Эспрессо".

"Было более 70%, и на конец 2019 года долг до ВВП составлял менее 50%. Это довольно такой приличный показатель. Неплохой", - сказал Чурий.

Он подчеркнул, что показатель долговой нагрузки улучшается.

"Он, безусловно, сейчас немного увеличивается в связи с тем, что Верховная Рада приняла новый бюджет, где дефицит увеличился с 2% до 7,5%. Но это понятная, кризисная ситуация. Нам необходимо преодолеть кризис", - добавил заместитель главы Нацбанка.

Он пояснил, что для преодоления кризиса необходимо привлекать средства. В том числе, чтобы покрыть расходы на медицину.