Более 11 тысяч человек на Львовщине заразились коронавируса

11 августа, 2020, 09:35

Еще в 161 человека во Львовской области обнаружили COVID-19

На утро 11 августа во Львове и Львовской области подтверждено 11142 случая инфицирования коронавируса, из них 309 - летальные (четыре человека умерли за последние сутки). За вчера лабораторные центры провели 1325 ПЦР-тестов, в 161 человека тест показал положительный результат. В холодильнике своей очереди еще ждут 794 пробы, информирует "Еспресо.Запад".

Среди новых больных - 59 львовян, остальные - жители сел и городов области. Активных больных утро вторника в области - 7884 человека. В то же время 2949 пациентов уже выздоровели (за минувшие сутки болезни преодолели 13 человек). Вместе с тем Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг областей по количеству новых больных в сутки.

В больницах и в дальнейшем остается много людей. Напомним, на Львовщине разворачивают больницы "второй волны", которые будут принимать пациентов с COVID-19. Сейчас в стационарах находится 1286 больных. За минувшие сутки госпитализированы с подозрением на коронавирус 146 человек, на самоизоляцию направили 193 человек. Больше всего больных (198) - в областной инфекционной больнице, сто семьдесят шестой Центре легочного здоровья, сто восемьдесят первом Львовском областном госпиталь ветеранов войн и репрессированных.

102 человек находится на лечении в отделении реанимации, 31 - на ИВЛ.

Добавим, в Украине за сутки обнаружили 1158 новых случаев заболевания коронавирус.