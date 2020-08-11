Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 1158 новых случаев
11 августа, 2020, 08:50
Утром во вторник, 11 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр СНБО .
За сутки на коронавирус заболело еще 1158 украинцев.
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