 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки обнаружили 1158 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 1158 новых случаев

Утром во вторник, 11 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

За сутки на коронавирус заболело еще 1158 украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать