На Львовщине разворачивают больницы "второй волны", которые будут принимать пациентов с Covid-19

10 августа, 2020, 17:40

Больницы "первой" заполнены более чем на половину

В понедельник, 10 августа на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было предложено включить еще 13 медучреждений области в перечень госпитальных баз, которые будут оказывать медицинскую помощь пациентам с признаками острого респираторного заболевания, вызванного Covid-19. Об этом "Еспресо.Захид" сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Как рассказал "Еспресо.Захид" директор Департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис, готовиться к оказанию помощи больным с Covid-19 эти заведения начали еще с конца мая - начала июня - на случай, если заболеваемость начнет стремительно расти и в опорных больницах не хватит мест, чтобы принять всех больных, состояние которых требует лечения в условиях стационара.

"Как известно, Covid-19 осложняется пневмониями, в частности теми, которые требуют кислородной поддержки, поэтому руководству этих медучреждений было дано поручение наладить кислородные станции, развести кислородные точки. То есть эти госпитальные базы подготовились, но не были введены в действие. Если в этом возникнет потребность, быстро начнут работу ", - отметил Орест Чемерис и добавил, что в прошлую пятницу в перечень (медучреждений, которые уже сейчас начнут принимать пациентов с ковидом. - Авт.) были внесены Жидачевская ЦЛР, а со следующей недели будет внесена также Буская ЦЛР.

"С субботы активно работаем над обустройством корпуса, где будут проходить лечение ковидные больные. Это - отдельное здание в два этажа, где располагается терапевтическое и неврологическое отделения, а также некоторые другие службы. Мы должны всех их временно отселить - сообщила в комментарии "Еспресо.Захид" директор КНП "Жидачевская центральная районная больница" Людмила Яремцьо. - Опорные больницы (Львовская областная инфекционная клиническая больница, госпиталь в Винниках, 8-я городская больница города Львова и Центр легочного здоровья. - Авт.) на подготовку имели целый месяц . О том, что наша больница станет медучреждением "второй волны", узнали только на прошлой неделе, а официальный документ получили сегодня. Мы даже еще не законтрактованы с Национальной службой здоровья Украины. Но сделаем все от нас зависящее, чтобы начать принимать пациентов с Covid-19 как можно быстрее. Когда это случится - в четверг, пятницу, в начале следующей недели - сейчас трудно сказать. К нам уже звонят и спрашивают, когда можно приехать, поэтому готовимся к лавине больных. У нас есть пациенты с длительными лихорадочными пневмониями. Предоставляем им всю необходимую медицинскую помощь и в обязательном порядке проводим ПЦР-тестирование на Covid-19. Есть больные с тяжелым течением заболевания, но таких, которые требовали бы подключение к аппарату ИВЛ, к счастью, нет".

Эпидситуация в регионе продолжает ухудшаться. За минувшие сутки во Львовской области выявлено 130 новых случаев. С начала пандемии диагноз Covid-19 подтверждена у 10 981 жителя Львовщины.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, принимающих пациентов с подтвержденным случаем Covid-19 на 50% - один из критериев, по которым регион признается регион со значительным распространением Covid-19. По данным Минздрава, по состоянию на 10 августа загруженность больниц, которые принимают больных с коронавирусом во Львовской области, составляет 52,4% (при норме менее 50%). Большую загруженность коек в больницах "первой волны" демонстрирует лишь Черновицкая область (55,6%). За минувшие сутки там также выявлено более 100 новых случаев заболевания (диагноз подтвердили у 108 человек).

По уровню эпидемической опасности, который устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на карте Львовщины пока отсутствуют "красные" зоны, предусматривающие восстановление строгих карантинных ограничений, в частности прекращение работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельности торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов. Как сообщает пресс служба ЛОГА со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации, первого заместителя председателя областной комиссии по вопросам ТВ и ЧС Тараса Греня, Львов и три района области - Пустомытовский, Самборский и Николаевский - находятся в "оранжевой" зоне. Каменка-Бугский, Жовковский и Яворивский - в "желтой". Все остальные районы - в "зеленой".