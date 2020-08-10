Беларусь: людей по всей стране призывают выходить на улицу в 19 часов

10 августа, 2020, 15:00

Белорусский ресурс NEXTA, который освещал события протестов, призвал белорусов на акции протеста 10 и 11 августа

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Белорусов призывают выйти в 19 часов 1 августа со средствами защиты: касками, щитами, масками и противогазами.

Также ресурс советует брать с собой аптечки.

В столице РБ протестующих приглашают к стелле "Минск - город-герой". В регионах - в центры городов.

На 11 августа ресурс предлагает национальную забастовку.

Отметим, NEXTA и NEXTA live - белорусский информацыйний ресурс, который освещал протесты в Telegram.

NEXTA имеет аудиторию в 614 тысяч подписчиков. За ночь протеста он получил более 100 тысяч новых читателей.

Ресурс предлагает потребовать новых выборов президента Беларуси без участия Александра Лукашенко.