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Espreso.tvОбществоБеларусь: людей по всей стране призывают выходить на улицу в 19 часов

Беларусь: людей по всей стране призывают выходить на улицу в 19 часов

Белорусский ресурс NEXTA, который освещал события протестов, призвал белорусов на акции протеста 10 и 11 августа

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Белорусов призывают выйти в 19 часов 1 августа со средствами защиты: касками, щитами, масками и противогазами.

Также ресурс советует брать с собой аптечки.

В столице РБ протестующих приглашают к стелле "Минск - город-герой". В регионах - в центры городов.

На 11 августа ресурс предлагает национальную забастовку.

Отметим, NEXTA и NEXTA live - белорусский информацыйний ресурс, который освещал протесты в Telegram.

NEXTA имеет аудиторию в 614 тысяч  подписчиков. За ночь протеста он получил более 100 тысяч новых читателей.

Ресурс предлагает потребовать новых выборов президента Беларуси без участия Александра Лукашенко.

 

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