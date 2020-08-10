Беларусь: людей по всей стране призывают выходить на улицу в 19 часов
10 августа, 2020, 15:00
Белорусский ресурс NEXTA, который освещал события протестов, призвал белорусов на акции протеста 10 и 11 августа
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
Белорусов призывают выйти в 19 часов 1 августа со средствами защиты: касками, щитами, масками и противогазами.
Также ресурс советует брать с собой аптечки.
В столице РБ протестующих приглашают к стелле "Минск - город-герой". В регионах - в центры городов.
На 11 августа ресурс предлагает национальную забастовку.
Отметим, NEXTA и NEXTA live - белорусский информацыйний ресурс, который освещал протесты в Telegram.
NEXTA имеет аудиторию в 614 тысяч подписчиков. За ночь протеста он получил более 100 тысяч новых читателей.
Ресурс предлагает потребовать новых выборов президента Беларуси без участия Александра Лукашенко.
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