Судей ОАСК снова вызывают на допросы в НАБУ

10 августа, 2020, 23:00

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судей Окружного админсуда Киева

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

НАБУ обнародовало повестки:

председателю ОАСК Павлу Вовку

судье ОАСК Игорю Погрибниченко

члену Высшей квалификационной комиссии судей Сергею Остапцу

судье ОАСК Владимиру Келеберде

члену ВККС Николаю Сирошу

судье ОАСК Игорю Качуру

судье ОАСК Алексею Огурцову

Всех указанных в повестках вызывают "для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №22020120000000019".

Допросы назначены на 13 августа.

4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в случае неявки на допрос 9 подозреваемых в попытке захвата государственной власти судей, их объявят в розыск.