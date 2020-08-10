Судей ОАСК снова вызывают на допросы в НАБУ
10 августа, 2020, 23:00
Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судей Окружного админсуда Киева
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .
НАБУ обнародовало повестки:
- председателю ОАСК Павлу Вовку
- судье ОАСК Игорю Погрибниченко
- члену Высшей квалификационной комиссии судей Сергею Остапцу
- судье ОАСК Владимиру Келеберде
- члену ВККС Николаю Сирошу
- судье ОАСК Игорю Качуру
- судье ОАСК Алексею Огурцову
Всех указанных в повестках вызывают "для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №22020120000000019".
Допросы назначены на 13 августа.
- 4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в случае неявки на допрос 9 подозреваемых в попытке захвата государственной власти судей, их объявят в розыск.
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