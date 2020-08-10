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Espreso.tvОбществоСудей ОАСК снова вызывают на допросы в НАБУ

Судей ОАСК снова вызывают на допросы в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судей Окружного админсуда Киева

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

НАБУ обнародовало повестки:

  • председателю ОАСК Павлу Вовку
  • судье ОАСК Игорю Погрибниченко
  • члену Высшей квалификационной комиссии судей Сергею Остапцу
  • судье ОАСК Владимиру Келеберде
  • члену ВККС Николаю Сирошу
  • судье ОАСК Игорю Качуру
  • судье ОАСК Алексею Огурцову

Всех указанных в повестках вызывают "для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручения процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве №22020120000000019".

Допросы назначены на 13 августа.

  • 4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в случае неявки на допрос 9 подозреваемых в попытке захвата государственной власти судей, их объявят в розыск.

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