НАБУ угрожает объявить судей ОАСК и их председателя Павла Вовка в розыск в случае неявки на допрос

4 августа, 2020, 22:24

4 августа в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в случае неявки на допрос 9 судей, подозреваемых в попытке захвата государственной власти, их объявят в розыск

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

На сайте Национального антикоррупционного бюро обнародованы повестки на допрос для 9 судей ОАСК, в том числе - для Павла Вовка, председателю ОАСК, и его заместителя Евгения Аблова.

Читайте также: В НАБУ заявили, что судьи ОАСК не ходят на допросы по подозрению в захвате государственной власти

Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя и судей ОАСК в очередной раз вызвали на допрос в НАБУ. Все предыдущие вызовы подозреваемые в попытке захвата власти проигнорировали.

"Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову", - отметили в антикоррупционном бюро.

"Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, информируем, что в случае очередной неявки подозреваемых на вызов к детективам, НАБУ будет вынуждено объявить подозреваемых в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения", - говорится в сообщении.

Повестка голове ОАСК на допрос, назначенный на 10 августа.

Напомним, 7 июля 2020 года в Окружном административном суде Киева сообщили об обысках у них в рамках расследования дел Майдана.

В рамках производства, по которому 17 июля в Окружном административном суде города Киева Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски, уже объявлено 12 подозрений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Окружной административный суд Киева в 2019 году рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде VIII созыва с позиций мести действующей в то время власти.

После обнародования пленок и обысков в Окружном административном суде Киева, ряд организаций призвали президента Владимира Зеленского к его закрытию.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили, что действия лиц, оказывающих давление, координируются и финансируются из-за рубежа.

В Окружном административном суде Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

В Высший совет правосудия поступили сообщения от 5 судей Окружного административного суда о якобы давлении на них со стороны Национального антикоррупционного бюро.

29 июля НАБУ вызвало на допрос в производстве по руководству Окружного админсуда Киева 9 подозреваемых, в том числе - Павла Вовка, председателя ОАСК, и его заместителя.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо