"Увидела матерей и детей, толкающих тележки через мост между минными полями": президент Швейцарии написала письмо Зеленскому после поездки на Донбасс

10 августа, 2020, 22:53

Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга после поездки на Донбасс направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Эта поездка с вами произвела на меня глубокое впечатление. Когда я увидела матерей и детей, толкающих тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской, - ред.) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось", - написала Соммаруга.

Президент Швейцарии также отметила деятельность правительства, в частности, восстановление полноценного контроля над территорией Украины, и заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути реформ и восстановления территориальной целостности согласно международному праву.

Напомним, 23 июля 2020 года, во время совместной поездки в зону ООС Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга осмотрели пешеходный мост через Сиверский Донец в Станице Луганской и ознакомились с работой контрольного пункта въезда/выезда на линии разграничения.

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