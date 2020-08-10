"Увидела матерей и детей, толкающих тележки через мост между минными полями": президент Швейцарии написала письмо Зеленскому после поездки на Донбасс
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Эта поездка с вами произвела на меня глубокое впечатление. Когда я увидела матерей и детей, толкающих тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской, - ред.) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось", - написала Соммаруга.
Президент Швейцарии также отметила деятельность правительства, в частности, восстановление полноценного контроля над территорией Украины, и заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути реформ и восстановления территориальной целостности согласно международному праву.
- Напомним, 23 июля 2020 года, во время совместной поездки в зону ООС Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга осмотрели пешеходный мост через Сиверский Донец в Станице Луганской и ознакомились с работой контрольного пункта въезда/выезда на линии разграничения.
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