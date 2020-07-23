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Espreso.tvОбществоЗеленский и президент Швейцарии отправились на Донбасс

Зеленский и президент Швейцарии отправились на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Швейцарии Симонетта Соммаруга отправились на Донбасс с рабочим визитом

Как сообщили в Офисе главы украинского государства, они посетят Донецкую и Луганскую области.

Лидеры двух стран встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

В Луганской области Зеленский и Соммаруга ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Соммаруга - первый иностранный лидер, который посещает Украину во время пандемии коронавируса. Визит был запланирован еще на март, но из-за коронавируса его перенесли. Это первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.

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