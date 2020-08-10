Осложнения от COVID-19: медики рассказали о самой молодой жертве на Тернопольщине
COVID-19 у мужчины диагностировали 30 июля. Он лечился амбулаторно, в больницу скорой помощи был госпитализирован 7 августа. 9 августа в медицинском учреждении его жизнь оборвалась, сообщает издание "За Збручем".
По словам врачей, коронавирус дал осложнения на жизненно важные системы мужчины. Поэтому его не удалось спасти, хотя медики упорно боролись. COVID-19 уже унес жизни 43 человек в области.
"В целом показатель смертности в нашей области является самым низким по сравнению с другими регионами Украины. Но за каждой смертью стоит горе, беда людей, семьи, друзей. По Украине показатель смертности составляет 2,4, в Тернопольской области - 1,3. Коронавирус довольно опасное, непредсказуемое заболевание. Поэтому при первых признаках необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью", - отметила заместитель начальника областного управления здравоохранения области Лидия Чайковская.
Добавим, общее количество инфицированных в Тернопольской области на 10 августа достигло 3 324 человек.
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