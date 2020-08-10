Коронавирус в Украине: за сутки заразились 1008 человек
10 августа, 2020, 09:00
Утром понедельника, 10 августа, обнародованы свежие данные о состоянии заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр СНБО .
За сутки на коронавирус заболело еще 1008 украинцев.
10 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 81957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. Всего проведено 1179434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 387 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2985 случаев;
Волынская область - 4327 случаев;
Днепропетровская область - 1571 случай;
Донецкая область - 976 случаев;
Житомирская область - 2154 случая;
Закарпатская область - 5809 случаев;
Запорожская область - 953 случая;
Ивано-Франковская область - 5797 случаев;
Кировоградская область - 724 случая;
г. Киев - 9564 случая;
Киевская область - 4197 случаев;
Львовская область - 10 981 случай;
Луганская область - 155 случаев;
Николаевская область - 716 случаев;
Одесская область - 4230 случаев;
Полтавская область - 497 случаев;
Ровенская область - 6923 случая;
Сумская область - 699 случаев;
Тернопольская область - 3324 случая;
Харьковская область - 4901 случай;
Херсонская область - 269 случаев;
Хмельницкая область - 1368 случаев;
Черновицкая область - 6777 случаев;
Черкасская область - 1036 случаев;
Черниговская область - 1024 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Напомним, в субботу, 8 августа, на территории Украины было официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за все период наблюдений, который ведется с начала текущего года. Речь шла о 1489 новых зараженных .
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