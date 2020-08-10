Коронавирус в Украине: за сутки заразились 1008 человек

10 августа, 2020, 09:00

Утром понедельника, 10 августа, обнародованы свежие данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

За сутки на коронавирус заболело еще 1008 украинцев.

10 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 81957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1922 летальные, 44359 пациентов выздоровели. Всего проведено 1179434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 387 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2985 случаев;

Волынская область - 4327 случаев;

Днепропетровская область - 1571 случай;

Донецкая область - 976 случаев;

Житомирская область - 2154 случая;

Закарпатская область - 5809 случаев;

Запорожская область - 953 случая;

Ивано-Франковская область - 5797 случаев;

Кировоградская область - 724 случая;

г. Киев - 9564 случая;

Киевская область - 4197 случаев;

Львовская область - 10 981 случай;

Луганская область - 155 случаев;

Николаевская область - 716 случаев;

Одесская область - 4230 случаев;

Полтавская область - 497 случаев;

Ровенская область - 6923 случая;

Сумская область - 699 случаев;

Тернопольская область - 3324 случая;

Харьковская область - 4901 случай;

Херсонская область - 269 случаев;

Хмельницкая область - 1368 случаев;

Черновицкая область - 6777 случаев;

Черкасская область - 1036 случаев;

Черниговская область - 1024 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 августа 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 137 158 сообщений о подозрении на COVID-19.

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