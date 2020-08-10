Дело "потерпевшего Зеленского" против Федыны/Звиробий рассмотрит суд в Львове
10 августа, 2020, 17:04
Дело поступило в Галицкий районный суд Львова, где 6 августа назначен состав суда. Дата его рассмотрения пока неизвестна
Об этом сообщает Еспресо.Захид со ссылкой на официальную страницу суда.
В реестре говорится, что дело № 461/6166/20 поступило 6 августа. В тот же день оно было рассмотрено и назначен состав суда. Сейчас в коллегию входит только судья Ирина Волоско.
Обвиняемыми по делу проходят Елена Беленькая (Маруся Звиробий) и София Федына. Потерпевший - Владимир Зеленский.
Никаких других решений в нем пока нет. Дата следующего судебного заседания пока не определена.
- Напомним, ранее рассмотрение дела происходило в Печерском суде Киева. В феврале 2020 года ГБР вручило подозрения Федыне и Звиробий, также им избраны меры пресечения в виде личных обязательств.
- 30 июля Софии Федыне и Марусе Звиробий были вручены обвинительные акты. Тогда народный депутат прокомментировала, что Владимиру Зеленскому проще судиться с женщинами и активистками, чем отвечать на обвинения Кадырова.
Скриншот: официальная страница Галицкого районного суда
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