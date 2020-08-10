5 грузовиков со львовским мусором арестовали на Виннитчине

10 августа, 2020, 11:42

Винницкие полицейские задокументировали загрязнение сельскохозяйственных земель мусором со Львовщины. Пять грузовиков с отходами правоохранители обнаружили в Жмеринском районе, они свозили мусор на частный земельный участок

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Винницкой области.

В ночь на 10 августа винницкие полицейские обнаружили в Жмеринском районе 5 грузовиков из Львовской области, которые привезли отходы на территорию земель сельскохозяйственного назначения.

Один из крупногабаритных грузовиков на момент прибытия правоохранителей уже разгрузил мусор, еще четыре ждали своей очереди. При осмотре частного земельного участка, на котором и была обустроена стихийная свалка, обнаружили также грейдер, с помощью которого отходы засыпали грунтом, чтобы скрыть их.

По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области Александра Солдатова, несанкционированный выброс мусора на территории этого земельного участка осуществляли в течение двух недель. Факт загрязнения земель задокументировали полицейские следственного управления, экологическая инспекция под процессуальным руководством прокуратуры области.

Открыто уголовное производство по ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Это правонарушение наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

На транспортные средства наложили арест.