Львовский мусор: полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств на вывозе отходов

21 мая, 2020, 15:18

Полиция Львовщины прекратила хищение средств при вывозе твердых бытовых отходов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленники, при содействии должностных лиц предприятий, которые вывозят мусор, организовали схему хищения средств.

Преступники подделывали документы, указывая, что якобы мусор везут на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза. Полиция установила, что львовские отходы незаконно захоранивались на территории Львовской области.

Проводятся санкционированные обыски в местах работы и проживания злоумышленников, а также незаконного захоронения отходов.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) УК Украины.

Статьи предусматривают лишение свободы от трех до восьми лет.