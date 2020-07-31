На Ривненщине обнаружили более 14 тонн львовского мусора

31 июля, 2020, 14:56

В полиции открыли уголовное производство

В Корецком районе Ривненской области обнаружили ориентировочно 14,5 тонны выгруженного мусора из Львова. Водитель вез отходы в Киевскую область, но решил "сэкономить". Теперь ему грозит наказание по факту загрязнения земель.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, передает "Еспресо-Захид".

Грузовик с бытовым мусором, идущий на свалку в направлении села Жадковка Корецкого района, увидели 30 июля работники коммунальной службы. Об этом сразу сообщили в полицию.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля" MAN "с прицепом, 27-летний житель города Борисполь, выгрузил ориентировочно 14,5 тонны мусора. По его словам, вез бытовые отходы из Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему "посоветовали сэкономить" и сбросить мусор в Корецком районе. Впрочем, каких-либо документов на перевозку груза у него не было", - отмечают в полиции.

По факту загрязнения земель следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины. Также устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

На автомобиль, который, к тому же, принадлежит другому физическому лицу - частному предпринимателю, могут наложить арест.