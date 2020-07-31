 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Ривненщине обнаружили более 14 тонн львовского мусора

На Ривненщине обнаружили более 14 тонн львовского мусора

В полиции открыли уголовное производство

В Корецком районе Ривненской области обнаружили ориентировочно 14,5 тонны выгруженного мусора из Львова. Водитель вез отходы в Киевскую область, но решил "сэкономить". Теперь ему грозит наказание по факту загрязнения земель.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, передает "Еспресо-Захид".

Грузовик с бытовым мусором, идущий на свалку в направлении села Жадковка Корецкого района, увидели 30 июля работники коммунальной службы. Об этом сразу сообщили в полицию.

"Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля" MAN "с прицепом, 27-летний житель города Борисполь, выгрузил ориентировочно 14,5 тонны мусора. По его словам, вез бытовые отходы из Львова и должен был доставить их в Киевскую область, но ему "посоветовали сэкономить" и сбросить мусор в Корецком районе. Впрочем, каких-либо документов на перевозку груза у него не было", - отмечают в полиции.

По факту загрязнения земель следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины. Также устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

На автомобиль, который, к тому же, принадлежит другому физическому лицу - частному предпринимателю, могут наложить арест.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать