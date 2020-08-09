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Espreso.tvМирШтаб Тихановской заявил об официальной победе на участках, где не было фальсификаций

Штаб Тихановской заявил об официальной победе на участках, где не было фальсификаций

На пресс-конференции штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской назвали избирательные участки в разных районах Минска, где, по официальным протоколам, она победила Лукашенко с большим отрывом

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода сообщает Еспресо.TV.

Это участки №31 в Кастричницком районе, а также №70 и №37 в Первомайском. Она получила большинство голосов на всех трех избирательных участках. На избирательном участке №37 было 297 голосов за Александра Лукашенко и 838 за нее.

Кроме того, на избирательном участке №51 в Октябрьском районе Минска Тихановская имела 1 226 голосов, Лукашенко - 394; на избирательном участке №105 в поселке Щомислица вблизи Минска, где были наблюдатели "Правозащитников за свободные выборы", 560 против 338 в пользу Тихановской, на соседнем участке 666 против 335.

Тихановская поблагодарила членов этих избирательных комиссий за честный подсчет и пообещала помощь в случае их увольнения.

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