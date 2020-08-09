Летом заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в 2,5 раза, - МЗ
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.
По его словам, заболеваемость выросла почти в 2,5 раза по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.
"Вы видите, что количество людей, заболевших COVID-19, стремительно растет. Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале - середине июня и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти 2,5 раза", - сказал Степанов.
Он призвал не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни.
"Она рядом, она в Украине, и каждый день болеют новые люди, госпитализируются люди, люди умирают от COVID-19", - подчеркнул министр.
- Напомним, в субботу, 8 августа, на территории Украины было официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за весь период наблюдений, ведущихся с начала текущего года - 1 489 новых зараженных.
- Поэтому Кабмин до конца августа приостановил деятельность КПВВ на границе с оккупированным Крымом.
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