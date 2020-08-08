К концу августа Украина никого не будет впускать и не выпускать из оккупированного Крыма
Об этом было решено в субботу, 9 августа 2020 года, на срочном заседании украинского правительства, вызванном резким всплеском заболеваемости COVID-19, передает Еспресо.TV .
"Сейчас в Украине продолжает наблюдаться тенденция к росту числа случаев диагностирования инфицирования COVID-19, что обусловливает необходимость временного прекращения работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее", - сообщает Правительственный портал .
Как отмечается, внедренный временный запрет направлен "на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19 путем временного прекращения работы соответствующих контрольных пунктов".
При этом ограничение не будет распространяться на такие граждан Украины и членов их семей:
место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд на временно оккупированную территорию АР Крым;
место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя и которые дали согласие на самоизоляцию в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Действуй дома" с момента пересечения КПВВ, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд с временно оккупированной территории АР Крым;
лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.
Также в распоряжении отмечается, что выезд с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавили в Кабмине.
- По состоянию на утро субботы, 8 августа 2020 года, на территории Украины официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за весь период наблюдений , который ведется с начала текущего года. Речь идет о 1489 новых зараженных.
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