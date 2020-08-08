Новый абсолютный антирекорд коронавируса в Украине - 1489 новых зараженных
8 августа, 2020, 10:18
По состоянию на утро субботы, 8 августа 2020 года, на территории Украины официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за все период наблюдений, который ведется с начала текущего года
Об этом свидетельствуют открытые данные специальной системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV .
Выявлено - 79 750 (+1 489).
Умерло - 1879 (27).
Выздоровели - 43655 (+600).
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Активно болеет - 34216 (+862).
Подозрения - 134750 (+1 799).
При этом общее количество выявленных случаев в мире увеличилось до 19379698.
- Напомним, на Львовщине , где фиксируется наибольшее зараженных коронавируса в стране (10726), за последние сутки умерло от Covid-19 умерло 5 человек, 154 - инфицировалось.
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