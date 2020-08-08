Новый абсолютный антирекорд коронавируса в Украине - 1489 новых зараженных

8 августа, 2020, 10:18

иллюстративное

фото: empr.media

По состоянию на утро субботы, 8 августа 2020 года, на территории Украины официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за все период наблюдений, который ведется с начала текущего года