Коронавирус в Украине: за сутки 1199 заразилось, 317 выздоровели
9 августа, 2020, 09:27
Утром воскресенья, 9 августа 2020 года, Совет национальной безопасности и обороны обнародовал свежие данные о состоянии заболеваемости COVID-19
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Выявлено - 80 949 (+1 199).
Умерло - 1897 (+18).
Выздоровели - 43972 (+317).
Активно болеет - 35080 (+864).
Подозрения - 136065 (+1 315).
- Напомним, в субботу, 8 августа, на территории Украины было официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за все период наблюдений, ведется с начала текущего года. Йлося о 1489 новых зараженных .
- Поэтому Кабмин до конца августа приостановил деятельность КПВВ на границе с оккупированным Крымом.
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