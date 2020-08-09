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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки 1199 заразилось, 317 выздоровели

Коронавирус в Украине: за сутки 1199 заразилось, 317 выздоровели


фото: milkeninstitute.org
Утром воскресенья, 9 августа 2020 года, Совет национальной безопасности и обороны обнародовал свежие данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Выявлено - 80 949 (+1 199).

Умерло - 1897 (+18).

Выздоровели - 43972 (+317).

Активно болеет - 35080 (+864).

Подозрения - 136065 (+1 315).

  • Напомним, в субботу, 8 августа, на территории Украины было официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за все период наблюдений, ведется с начала текущего года. Йлося о 1489 новых зараженных .
  • Поэтому Кабмин до конца августа приостановил деятельность КПВВ на границе с оккупированным Крымом.

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