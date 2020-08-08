Зеленский рассчитывает, что "Нормандия" зафиксирует "промежуточные успехи" на Донбассе

8 августа, 2020, 09:17

На следующей встрече лидеров "нормандского формата" в Берлине будет "зафиксировано промежуточные успехи" установленного 27 июля перемирия на Донбассе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в пятницу, 7 августа 2020 года, подытоживая свою двухдневную рабочую поезда на восток страны, передает Еспресо.TV .

"Что дальше? А дальше - снова тяжелые переговоры." Нормандия "- это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека." Нормандия "- это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны ", - сообщил глава государства у себя на фейсбук-странице.

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По словам Зеленского, "Нормандия" дала огромный толчок, "чтобы мы наработали логистику мира", а "Минск" "отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы".

"Одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, с 27 июля на линии фронта действует полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Все это время там продолжают продолжаться обстрелы со стороны россиян, но командование ООС называет их "неприцельными" и "провокационными". Украинская сторона на них большей частью не отвечает .

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