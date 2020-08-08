7 августа на фронте: со стороны россиян - три неприцельных обстрела, со стороны украинцев - без ответа

8 августа, 2020, 07:25

В пятницу, 7 августа 2020 года, на Донбассе было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом говорится в утреннем возведении по ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 субботы, 8 августа 2020, передает Еспресо.TV .

Российские неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались вблизи Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумел, а с автоматической станковой гранатомета - вблизи Майского.

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"Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - отмечает пресс служба ООС.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5.

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"На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, с 27 июля на линии фронта действует полное и всецелое прекращение огня.

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