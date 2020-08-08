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Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: в больнице умерла жена посла Нидерландов

Взрыв в Бейруте: в больнице умерла жена посла Нидерландов


фото: Reuters
В больнице умерла раненая в результате мощного взрыва в Бейруте жена посла Нидерландов в Ливане

Об этом сообщает Al Jazeera.

Хедвиг Волтманс-Мольер, которая получила ранения в результате взрыва в порту Бейрута, умерла 8 августа в больнице.

55-летняя жена посла Нидерландов в Ливане в момент взрыва была вместе с мужем в гостиной их дома в Бейруте.

Взрыв нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, были ранены четверо работников дипломатического представительства.

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