Взрыв в Бейруте: в больнице умерла жена посла Нидерландов
8 августа, 2020, 17:05
В больнице умерла раненая в результате мощного взрыва в Бейруте жена посла Нидерландов в Ливане
Об этом сообщает Al Jazeera.
Хедвиг Волтманс-Мольер, которая получила ранения в результате взрыва в порту Бейрута, умерла 8 августа в больнице.
55-летняя жена посла Нидерландов в Ливане в момент взрыва была вместе с мужем в гостиной их дома в Бейруте.
Взрыв нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, были ранены четверо работников дипломатического представительства.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
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