Взрыв в Бейруте: в больнице умерла жена посла Нидерландов

8 августа, 2020, 17:05

В больнице умерла раненая в результате мощного взрыва в Бейруте жена посла Нидерландов в Ливане

Об этом сообщает Al Jazeera.

Хедвиг Волтманс-Мольер, которая получила ранения в результате взрыва в порту Бейрута, умерла 8 августа в больнице.

55-летняя жена посла Нидерландов в Ливане в момент взрыва была вместе с мужем в гостиной их дома в Бейруте.

Взрыв нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, были ранены четверо работников дипломатического представительства.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $3 млрд.

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