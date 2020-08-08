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Espreso.tvОбществоВодителя, под колесами которого во Львове погибла тренер по пятиборью, взяли под домашний арест

Водителя, под колесами которого во Львове погибла тренер по пятиборью, взяли под домашний арест

Во Львове суд избрал меру пресечения водителю, причастному к ДТП, в котором погибла женщина-пешеход

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает "Еспресо.Запад".

По решению суда, 49-летний водитель автомобиля "Ниссан" будет находиться под домашним арестом.

Напомним , на улице Замарстыновской во Львове 5 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, наехали два автомобиля "Ниссан" и "Мерседес Спринтер". За рулем первого находился 49-летний иностранец, а микроавтобусом управлял 57-летний львовянин. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Запад" в пресс-службе полиции сообщили, что на погибшую наехал один автомобиль и от удара ее отбросило в другую автомобиля.

Впоследствии выяснилось , что погибшая была тренером отделения современному пятиборью Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 СКА Лидия Ярыш.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили водителю автомобиля "Ниссан" о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

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