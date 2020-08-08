Водителя, под колесами которого во Львове погибла тренер по пятиборью, взяли под домашний арест

8 августа, 2020, 10:38

Во Львове суд избрал меру пресечения водителю, причастному к ДТП, в котором погибла женщина-пешеход

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает "Еспресо.Запад".

По решению суда, 49-летний водитель автомобиля "Ниссан" будет находиться под домашним арестом.

Напомним , на улице Замарстыновской во Львове 5 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, наехали два автомобиля "Ниссан" и "Мерседес Спринтер". За рулем первого находился 49-летний иностранец, а микроавтобусом управлял 57-летний львовянин. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Запад" в пресс-службе полиции сообщили, что на погибшую наехал один автомобиль и от удара ее отбросило в другую автомобиля.

Впоследствии выяснилось , что погибшая была тренером отделения современному пятиборью Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 СКА Лидия Ярыш.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили водителю автомобиля "Ниссан" о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.