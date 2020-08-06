Львовянка, погибшая под колесами авто, - тренер по современному пятиборью Лидия Яриш
Об этом сообщает Отделение НОК Украины во Львовской области, передает "Еспресо.Захид".
Олимпийская семья Львовщины искренне соболезнует родным и близким Лидии Михайловны.
Напомним, на улице Замарстыновской во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, наехали два автомобиля "Ниссан" и "Мерседес Спринтер". За рулем первого находился 49-летний иностранец, а микроавтобусом управлял 57-летний львовянин.
Львовская областная федерация современного пятиборья объявила добровольный сбор средств на организацию похорон и помощи пожилым родителям Лидии Ярыш, которые остались наедине с горем. Добровольные средства можно перечислить на карту: № 4441 1144 4532 6372, Ковальчук Андрей Николаевич Андрей Ковальчук, президент общественной организации "Львовская областная Федерация современного пятиборья".
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