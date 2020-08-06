Львовянка, погибшая под колесами авто, - тренер по современному пятиборью Лидия Яриш

6 августа, 2020, 10:14

Стало известно, что в ДТП, которое произошло 5 августа во Львове, погибла тренер отделения современного пятиборья Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 СКА Лидия Яриш

Об этом сообщает Отделение НОК Украины во Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

Олимпийская семья Львовщины искренне соболезнует родным и близким Лидии Михайловны.

Напомним, на улице Замарстыновской во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, наехали два автомобиля "Ниссан" и "Мерседес Спринтер". За рулем первого находился 49-летний иностранец, а микроавтобусом управлял 57-летний львовянин.

Львовская областная федерация современного пятиборья объявила добровольный сбор средств на организацию похорон и помощи пожилым родителям Лидии Ярыш, которые остались наедине с горем. Добровольные средства можно перечислить на карту: № 4441 1144 4532 6372, Ковальчук Андрей Николаевич Андрей Ковальчук, президент общественной организации "Львовская областная Федерация современного пятиборья".