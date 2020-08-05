 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове под колесами автомобиля погибла женщина

Во Львове под колесами автомобиля погибла женщина


фото: Поліція Львівської області
Трагедия произошла в результате наезда двух автомобилей. Сейчас идет расследование

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает "Еспресо.Захид".

Сегодня, 5 августа, на улице Замарстыновской во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие. Около семи утра на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, наехали два автомобиля "Ниссан" и "Мерседес Спринтер". За рулем первого находился 49-летний иностранец, а микроавтобусом управлял 57-летний львовянин. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Захид" в пресс-службе полиции сообщили, что на погибшую наехал один автомобиль и от удара ее отбросило в другую автомобиля. Кто спровоцировал аварию -нарази выясняют.

По состоянию на сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства наезда. По факту открыли уголовное производство. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать