США призвали Россию вывести войска из Грузии
Об этом сообщает правительство США в twitter.
"12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года", - говорится в заявлении американского правительства.
12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.- США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020
Призываю Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г. @EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO
- Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года с нападения России на Грузию началась война за Южную Осетию .
- 8 августа премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о полной готовности страны к вступлению в НАТО .
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