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Espreso.tvМирСША призвали Россию вывести войска из Грузии

США призвали Россию вывести войска из Грузии


фото: Укрінформ
США обратились к России с призывом вывести войска из оккупированной в 2008 году части территории Грузии

Об этом сообщает правительство США в twitter.

"12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года", - говорится в заявлении американского правительства.

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