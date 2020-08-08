США призвали Россию вывести войска из Грузии

8 августа, 2020, 22:29

США обратились к России с призывом вывести войска из оккупированной в 2008 году части территории Грузии

Об этом сообщает правительство США в twitter.

"12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года", - говорится в заявлении американского правительства.

12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.



Призываю Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г. @EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO - США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года с нападения России на Грузию началась война за Южную Осетию .

8 августа премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о полной готовности страны к вступлению в НАТО .

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