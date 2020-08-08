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Espreso.tvМирГрузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО

Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО


фото: 1tv.ge
Премьер министр Грузия Георгий Гахария заявил о полной готовности страны к вступлению в НАТО

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, Грузия полностью готова к вступлению в НАТО и доведет этот процесс до конца.

"Мы продолжаем углублять партнерство с нашими стратегическими направлениями - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал Гахария.

Он добавил, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условием восстановления территориальной целостности страны.

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