Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО
8 августа, 2020, 17:27
Премьер министр Грузия Георгий Гахария заявил о полной готовности страны к вступлению в НАТО
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, Грузия полностью готова к вступлению в НАТО и доведет этот процесс до конца.
"Мы продолжаем углублять партнерство с нашими стратегическими направлениями - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал Гахария.
Он добавил, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условием восстановления территориальной целостности страны.
- Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года с нападения России на Грузию началась война за Южную Осетию .
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