12 лет назад Путин напал на Грузию

8 августа, 2020, 14:56

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года с нападения России на Грузию началась война за Южную Осетию

Проходит 12 лет с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. В результате вооруженных действий Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Правительство Грузии напоминает, что Россия до сих пор не выполнила всех пунктов соглашения о прекращении огня. В Тбилиси отмечают - вместо вывести свои силы из Южной Осетии, Россия усиливает военное присутствие в этом регионе, передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Польского радио.

Как отмечает уполномоченный грузинского правительства по делам контактов с Россией Зураб Абашидзе, действия российской армии провоцируют напряжение на так называемой оккупационной линии:

"Там постоянно проводят военные маневры, арестуют людей за нарушение так называемой границы, подавляют права грузинского населения. Все это только в 20-30 километрах от Тбилиси".

После российско-грузинской войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Контакт двух стран до сих пор происходит на уровне специальных уполномоченных, а встречи проводятся в третьих странах.

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