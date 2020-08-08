12 лет назад Путин напал на Грузию
Проходит 12 лет с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. В результате вооруженных действий Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Правительство Грузии напоминает, что Россия до сих пор не выполнила всех пунктов соглашения о прекращении огня. В Тбилиси отмечают - вместо вывести свои силы из Южной Осетии, Россия усиливает военное присутствие в этом регионе, передает Еспресо.TV со ссылкой на украинскую службу Польского радио.
Как отмечает уполномоченный грузинского правительства по делам контактов с Россией Зураб Абашидзе, действия российской армии провоцируют напряжение на так называемой оккупационной линии:
"Там постоянно проводят военные маневры, арестуют людей за нарушение так называемой границы, подавляют права грузинского населения. Все это только в 20-30 километрах от Тбилиси".
- После российско-грузинской войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
- Контакт двух стран до сих пор происходит на уровне специальных уполномоченных, а встречи проводятся в третьих странах.
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