Шмыгаль отреагировал на визит Медведчука в оккупированный Крым

8 августа, 2020, 16:25

Премьер министр Денис Шмыгаль осудил визит Виктора Медведчука в оккупированный Крым

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Шмыгаля, он относится к визиту одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в оккупированный Россией Крым отрицательно.

"Негативно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически негативно", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 августа в 14:34 супруги Медведчуки в сопровождении трех человек пересекли админграницу с оккупированным Крымом.

Представитель народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что нардеп поехал в оккупированный Россией Крым.

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