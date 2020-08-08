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Espreso.tvОбществоШмыгаль отреагировал на визит Медведчука в оккупированный Крым

Шмыгаль отреагировал на визит Медведчука в оккупированный Крым


фото: radiosvoboda.org
Премьер министр Денис Шмыгаль осудил визит Виктора Медведчука в оккупированный Крым

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Шмыгаля, он относится к визиту одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в оккупированный Россией Крым отрицательно.

"Негативно отношусь. Это очень неприемлемый шаг со стороны украинского политика, каким бы он ни был, кем бы он ни был. Поэтому отношусь к этому критически негативно", - сказал Шмыгаль.

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