Медведчук поехал в оккупированный Крым, - СМИ
2 августа, 2020, 16:49
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с женой поехал в оккупированный Крым
Об этом сообщает НВ.
По информации источников издания, Виктор Медведчук с женой пересекли админкордон с временно оккупированным Крымом. Супруги проехали КПВВ Каланчак в 14:34 2 августа.
"В 14:34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на т/с Mercedes Vito. В 14:36 выехали из КПВВ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Виктора Медведчука и жену сопровождали еще три человека.
- 2 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что комментарии Медведчука в эфире "112 Украина" угрожают нацбезопасности.
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