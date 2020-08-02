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Espreso.tvОбществоМедведчук поехал в оккупированный Крым, - СМИ

Медведчук поехал в оккупированный Крым, - СМИ


фото: Укрінформ
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с женой поехал в оккупированный Крым

Об этом сообщает НВ.

По информации источников издания, Виктор Медведчук с женой пересекли админкордон с временно оккупированным Крымом. Супруги проехали КПВВ Каланчак в 14:34 2 августа.

"В 14:34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на т/с Mercedes Vito. В 14:36 выехали из КПВВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Виктора Медведчука и жену сопровождали еще три человека.

  • 2 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что комментарии Медведчука в эфире "112 Украина" угрожают нацбезопасности.

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