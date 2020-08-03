У Медведчука подтвердили, что он уехал в Крым во время отпуска, - Радио Свобода
3 августа, 2020, 07:47
Представитель народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что нардеп поехал в оккупированный Россией Крым
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и находится с семьей в Крыму", - сказал Бабанин в комментарии изданию.
Рассказать о поездке Медведчука больше Бабанин отказался.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2 августа в 14:34 супруги Медведчуки в сопровождении трех человек пересекли админкордон с оккупированным Крымом.
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