САП будет просить суд запретить Труханову быть городским головой Одессы, - СМИ
Об этом прокурор САП Александр Омельченко вечером в пятницу, 7 августа 2020 года, сообщил 24 канала , передает Еспресо.TV .
"Мы будем предлагать запретить занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления", - заявил Омельченко.
При этом Антикоррупционный суд еще не успел рассмотреть дело Труханова по его имущественным декларациям за 2015 и 2016 годы. Она близка к приговору, но весной этого года уже наступил срок давности.
"Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным", - отмечается в сообщении.
Зато, прокурор заверил: прокуратура будет ускоряться, чтобы суд этот раз - по делу о декларации за 2017 - успел вынести приговор.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Геннадия Труханова о сокрытие имущества жены за 2016 год . У нее нашли пистолет и $ 300 тыс. наличными.
- Также Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие в одном из дел мэра Одессы Геннадия Труханова. Речь идет о декларации за 2017 год . Чиновника подозревают в сокрытии имущества на 16,3 млн грн. Обвинительный акт САП направила в суд .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-