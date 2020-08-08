САП будет просить суд запретить Труханову быть городским головой Одессы, - СМИ

8 августа, 2020, 08:59

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить Высший антикоррупционный суд запретить мэру Одессы Геннадия Труханова занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления

Об этом прокурор САП Александр Омельченко вечером в пятницу, 7 августа 2020 года, сообщил 24 канала , передает Еспресо.TV .

"Мы будем предлагать запретить занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления", - заявил Омельченко.

При этом Антикоррупционный суд еще не успел рассмотреть дело Труханова по его имущественным декларациям за 2015 и 2016 годы. Она близка к приговору, но весной этого года уже наступил срок давности.

"Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным", - отмечается в сообщении.

Зато, прокурор заверил: прокуратура будет ускоряться, чтобы суд этот раз - по делу о декларации за 2017 - успел вынести приговор.

Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Геннадия Труханова о сокрытие имущества жены за 2016 год . У нее нашли пистолет и $ 300 тыс. наличными.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие в одном из дел мэра Одессы Геннадия Труханова. Речь идет о декларации за 2017 год . Чиновника подозревают в сокрытии имущества на 16,3 млн грн. Обвинительный акт САП направила в суд .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb