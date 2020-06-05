НАБУ завершило следствие по делу мэра Одессы Труханова: скрыл более 16 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах своей жены, с которой живет, но официально в разводе. Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов ведения хозяйства, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации за 2017 г. он не внес состояние на общую сумму 16,3 млн грн", - говорится в сообщении.
Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.
Это - второе подозрение Труханову в декларировании недостоверной информации. До этого ему инкриминировали ст. 366-1 УК Украины из-за деклараций за 2015-2016 годы.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Геннадия Труханова о сокрытии имущества жены за 2016 год. У нее нашли пистолет и $300 тыс. наличными.
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