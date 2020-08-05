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Espreso.tvОбществоДело Труханова: САП направила в суд обвинительный акт за недостоверную информацию в декларации

Дело Труханова: САП направила в суд обвинительный акт за недостоверную информацию в декларации

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт по делу о декларировании недостоверной информации мэром Одессы Геннадием Трухановым

Об этом сообщили в САП .

"Прокурорами САП и детективами НАБУ направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу об Одесском городском главе, подозреваемого в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн грн.

  • Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Геннадия Труханова о сокрытии имущества жены за 2016 год. У нее нашли пистолет и $300 тыс. наличными.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие в одном из дел мэра Одессы Геннадия Труханова, его подозревают в сокрытии имущества на 16,3 млн грн.

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