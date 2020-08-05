Дело Труханова: САП направила в суд обвинительный акт за недостоверную информацию в декларации
Об этом сообщили в САП .
"Прокурорами САП и детективами НАБУ направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по делу об Одесском городском главе, подозреваемого в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн грн.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд рассматривает дело Геннадия Труханова о сокрытии имущества жены за 2016 год. У нее нашли пистолет и $300 тыс. наличными.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие в одном из дел мэра Одессы Геннадия Труханова, его подозревают в сокрытии имущества на 16,3 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-